Grande Fratello, Ciro Petrone si ritira? Ecco cos'ha detto a Rosy Chin

Ciro Petrone è uno degli ultimi concorrenti che hanno fatto il loro ingresso all'interno della casa del Grande Fratello. L'attore napoletano ha subito stretto una forte amicizia con Massimiliano Varrese e Fiordaliso e, poi, va molto d'accordo con Paolo Masella e Alex Schwazer. I fan del reality show non hanno mai notato nessun segno di stanchezza da parte di Ciro che, però, si è confidato con Rosy Chin in merito al suo stato d'animo reale. Possibile ritiro in vista?

Ciro Petrone medita di abbandonare la casa del Grande Fratello.



Quando sparirai sarà sempre troppo tardi. I sensi di colpa nei confronti di #Heidi ti dovranno mangiare vivo!#GrandeFratello pic.twitter.com/Ww4aqsCl20 — Psycho Drama (@psycodrama1) November 2, 2023

Ciro Petrone piace molto ai fan del Grande Fratello che, ogni puntata, si divertono molto a vedere le sue gag all'interno della casa, soprattutto quando si confida con l'amica Fiordaliso in merito a qualche nuovo gossip.

Tuttavia, non è tutto oro quel che luccica e così vale anche per l'attore che, nelle scorse ore, si è confidato con Rosy Chin alla quale ha svelato il suo reale stato d'animo: «Si tratta del fatto che non sto bene.

Ciro Petrone sta ai reality show come l'acqua sta al fuoco... due elementi praticamente incompatibili o, almeno, è ciò che pensano gli utenti social che, dopo avere scoperto le intenzioni dell'attore hanno ricordato le partecipazioni passate ai giochi in tv. Nel 2009, l'attore prese parte a La Fattoria dove venne eliminato tramite nomination e, poi, nel 2019 partecipò a Temptation Island insieme alla fidanzata ma la coppia venne eliminata perché lui scappò dal suo villaggio per raggiungere la sua lei.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Novembre 2023, 15:53

