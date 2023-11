Grande Fratello, Paolo e Letizia sempre più vicini: «Non ho mai conosciuto una donna come te»

di Redazione web

Paolo Masella e Letizia Petris potrebbero essere una nuova coppia all'interno della casa del Grande Fratello. Se, però, da una parte, il gieffino ha confessato la sua simpatia alla ragazza, lei è ancora un po' "rigida" perché fuori ha lasciato un fidanzato. In realtà, in questi ultimi giorni, la concorrente si sta lasciando andare con Paolo perché non le sarebbe piaciuta molto la lettera inviatale dal suo ragazzo. L'affinità che c'è tra i due gieffini piace molto anche ai fan che commentano su Twitter.

G parlando spiega a Letizia quello che gli ha detto Bea e secondo lui neanche B avrebbe meritato di stare in casa per via di alcune uscite eppure sta lì.

Il feeling tra Paolo e Letizia

Paolo Masella e Letizia Petris, fin dalla prima settimana all'interno della casa del Grande Fratello, hanno instaurato un bel rapporto di amicizia che li ha portati a confidarsi e ad avvicinarsi sempre di più l'uno con l'altra. Con il passare dei giorni, la simpatia tra i due continua a crescere e, proprio nelle scorse ore, Paolo ha confessato a Letizia: «Il mio interesse per una donna si manifesta quando voglio avere quella donna che vale mille piuttosto che mille donne e tu, per me, vali mille.

La risposta di Letizia Petris

Quindi, dopo avere ascoltato le parole di Paolo Masella, Letizia Petris ha risposto: «Secondo me tu sei pieno di insicurezze ma comunque mostri questa forza. Io lo dico dal giorno zero che, secondo me, a livello di sentimenti e di emozioni, sei molto fragile. Per te è o tutto o niente».

