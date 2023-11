Grande Fratello, Letizia Petris attaccata dall'ex fidanzata: «Con lei relazione malata, mi ha tirato uno schiaffo davanti a tutti»

di Redazione web

Letizia Petris è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. La gieffina, più volte, è stata al centro dell'attenzione: prima, per la storia della sua famiglia, poi, per la relazione complicata e incerta con il suo ragazzo fuori dalla casa e, infine, per il flirt con Paolo Masella con il quale si è anche baciata. Letizia, inoltre, non ha mai nascosto di avere avuto una relazione anche con una donna e, proprio nelle ore scorse, ha rivelato il motivo per cui le due avrebbero deciso di interrompere la storia. Nicole Conte, l'ex fidanzata, non è d'accordo con le dichiarazioni e le ha risposto in un'intervista.

Le parole di Nicole Conte

Nicole Conte, dopo aver sentito le parole di Letizia Petris secondo cui la loro relazione sarebbe finita perché il papà di lei non la accettava, ha rilasciato un'intervista al veleno a FanPage.it. Ecco le sue parole: «Il primo periodo lo abbiamo vissuto frequentandoci di nascosto. In tutto è durata circa tre anni ma è stata una relazione malata. Dopo tre mesi erano cominciati i primi atteggiamenti strani, le prime chiacchiere a proposito di altre persone. A Rimini è un attimo, tutti sanno tutto. Ma io credevo a quello che mi raccontava lei. Sono venuta a sapere che aveva frequentato questa ragazza per un paio di mesi finché non è tornata da me, ed è tornata quando ha saputo che nel frattempo avevo incontrato un’altra. Invece c’era sempre la fregatura dietro l’angolo. Mi manipolava perché conosceva benissimo i miei sentimenti per lei». Poi, Nicole ha anche parlato di presunte violenze.

Fiordaliso sparla di mezza casa al GF: «Letizia e Paolo hanno il freno a mano tirato. Angelica ha rotto le p***e con 'sto fidanzato»

Le presunte violenze

Infine, Nicole Conte ha anche parlato di presunte violenze subite proprio da Letizia Petris: «Lo confermo. È accaduto due volte, nel giorno del suo compleanno ma in anni diversi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Novembre 2023, 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA