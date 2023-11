Fiordaliso sparla di mezza casa al GF: «Letizia e Paolo hanno il freno a mano tirato. Angelica ha rotto le p***e con 'sto fidanzato»

di Redazione web

Fiordaliso, all'interno della casa del Grande Fratello, è diventata una delle colonne portanti dei gieffini: quando qualcuno vuole un consiglio da una persona più matura e saggia, va da lei, oppure quando qualche concorrente desidera fare una chiacchierata divertente, la coinvolge sempre. Nelle scorse ore, però, "la zia", com'è soprannominata dai compagni di avventura, si è parecchio sbottonata su alcuni di loro e ha espresso pareri anche duri rispetto a come si mostra in puntata. Ecco che cos'ha detto.

Fiordaliso, nelle scorse ore, si è lasciata andare a una specie di sfogo su alcuni concorrenti del Grande Fratello. La cantante stava parlando con Rosy Chin, Giselda Torresan e Alex Schwazer e ha cominciato da Giuseppe Garibaldi: «Se è uscita Valentina è perché l’altro ha giocato sporco per rimanere qui dentro. Sì ho detto anche questa cosa nella mia sfuriata in confessionale. Anche la storia che ha scritto la lettera per Beatrice. Non sarebbe mai voluto uscire e le ha provate tutte, per me è un po' giocare sporco». Poi, Fiordaliso si è espressa anche su Angelica Baraldi: «Poi c’è quella, che parla in continuazione del suo Rick. E basta dai. Capisci? Ha rotto le pa*** E mi pare Mark Caltagirone. E poi che fa qui dentro? Non lava nemmeno un piatto. Fa da mangiare? Per sé stessa e basta». Fiordaliso ha avuto da ridire anche su Mirko Brunetti: «Anche Mirko è venuto qui come il tentatore, c’ha sempre Greta qua, in testa. Ma vai a casa, ma stattene fuori se sei così sotto un palo ma stai a casa e risolvi i tuoi problemi». Ma non è finita qui, perché si è espressa anche su Paolo e Letizia.

Fiordaliso su Paolo e Letizia

Infine, Fiordaliso ha espresso il proprio parere in merito all'amicizia profonda che lega Paolo Masella e Letizia Petris: «Sti due con sto freno a meno tirato. Lui sta lì appeso ad aspettare una che ha un fidanzatino fuori da tre mesi. A lei ho detto "dagli tutto, dagli almeno un bacio, ma vivitela la passione e l’amore". Io non li capisco più questi giovani. Mi sono anche stancata di proteggere Letizia perdonami, ma proprio basta.

