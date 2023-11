Grande Fratello, Rosy dà un calcio a Fiordaliso per zittirla: «Ahi, mi fai male...»: cosa è successo all'interno della Casa?

Va in onda una scena un po’ surreale durante la diretta del Grande Fratello… Marina Fiordaliso era attorno a un tavolo a parlare del più e del meno con Rosy Chin e con Giselda Torresan, quando la chef di origine cinese ha reagito in una maniera decisamente spropositata, rifilando un calcio sotto il tavolo alla cantante. Che, però, ha a sua volta reagito con il sorriso sulle labbra. Il motivo? Fiordaliso aveva lanciato una frecciatina velenosa nei confronti di un’altra concorrente del reality show di casa Mediaset.

Grande Fratello, Fiordaliso: «Beatrice, lui è un abile giocatore». Con chi ce l'ha la concorrente?



Di chi si tratterà mai? E per quale motivo Rosy ha reagito con quel calcione? E cosa aveva detto di tanto terribile Fiordaliso per scatenare la sua reazione?



