Mirko Brunetti: «Ho delle brutte sensazioni su Greta». La confessione ad Angelica Baraldi, lei lo mette in guardia

Mirko Brunetti è attualmente uno dei concorrenti più chiacchierati della casa del Grande Fratello. Il gieffino, infatti, è fidanzato con Greta Rossetti, la tentatrice con cui uscì da Temptation Island lasciando la fidanzata storica Perla Vatiero con la quale, proprio nella scorsa diretta ha avuto un confronto. I due si sono chiariti e Mirko ha continuato a pensare alla ex anche dopo la puntata: lui non sa ancora che diventerà una nuova concorrente. Il 26enne si è confidato con Angelica Baraldi: teme che Greta sia arrabbiata.

La sensazione di Mirko Brunetti

Mirko Brunetti stava lavando i piatti insieme ad Angelica Baraldi quando le ha detto: «Ho una brutta sensazione e io difficilmente sbaglio. Sono pensieri su Greta... come li sentivo su Perla, li ho anche su di lei». Quindi, la gieffina ha risposto: «Io do molto peso alle parole e se una persona dice che ti ama, è perché ti conosce bene e se lei non ha capito quello che stavi provando l'altra sera, che cosa significasse quell'emozione per te, ma ci vede altro, allora significa che non ti conosce e che non si fida».

Allora, Mirko ha concluso dicendo: «Io parlo così perché ho paura, quando una persona è innamorata teme un po' le reazioni, solo che, poi, anche io ho paura delle mie». Il gieffino, però, non sa che Greta lo sta sostenendo molto fuori dalla casa e, anzi, pensa che in tanti dovrebbero prendere esempio da lui nel mantenere un rapporto sano con le ex fidanzate.

Greta, nuova concorrente?

Inoltre, nelle ultime ore, si è parlato di una possibile entrata di Greta Rossetti come concorrente ufficiale del Grande Fratello. Questa ipotesi è stata smentita categoricamente della diretta interessata che, in una storia Instagram, ha smentito le voci che circolavano nel web.

