Grande Fratello, Greta Rossetti spegne l'entusiasmo: «Lascio l'entrata in casa ad altri»

Greta Rossetti è la fidanzata di Mirko Brunetti e durante l'ultima puntata del Grande Fratello è entrata in casa per avere un confronto burrascoso con Angelica Baraldi che ha accusato di essere una "gatta morta" e un incontro riappacificatore con il compagno con il quale aveva litigato nei mesi scorsi. I fan di Greta, però, continuano a insistere perché la vorrebbero nel programma ma lei, nelle ultime storie Instagram, ha spento il loro entusiasmo.

Le storie Instagram di Greta Rossetti

Greta Rossetti ha pubblicato alcune storie Instagram in cui ha ripostato vari messaggi dei suoi follower che la seguono con grande affetto e la sostengono sempre. In tantissimi le hanno fatto i complimenti per il suo modo di affrontare Angelica Baraldi, "colpevole" di essersi avvicinata troppo al fidanzato Mirko Brunetti.

Quindi, alcuni follower le hanno scritto: «Greta, noi ti vogliamo dentro la casa del Grande Fratello, come dobbiamo fare? Inventati qualcosa che ti vogliamo vedere lì!».

Greta, ex tentatrice di Temptation Island, ha quindi ringraziato con affetto tutti i suoi sostenitori ma ha spento le loro speranza scrivendo: «Vi amo... ma lasciamo l'ingresso ad altre», aggiungendo l'emoticon le lacrime dalle risate.

Greta Rossetti, la frecciatina al veleno è per Angelica Baraldi che balla con Mirko Brunetti? Ecco che cos'ha scritto

Nonostante qualcuno abbia criticato il suo intervento al Grande Fratello, moltissimi hanno appoggiato Greta Rossetti quando, lunedì ha detto ad Angelica Baraldi di avere approfittato dell'ingenuità di Mirko per farselo amico e, magari, superare il televoto, come poi è accaduto. Alcuni follower le hanno chiesto altri pareri sulla gieffina, ma Greta ha detto che non vuole più parlare di nulla che la riguardi.

