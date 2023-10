Greta Rossetti risponde a Mirko Brunetti al GF: «Bugie, devo capire se il suo amore è vero e se davvero posso fidarmi»

di Redazione web

Greta Rossetti è stata una delle grandi protagoniste dell'estate che si è conclusa, grazie alla sua partecipazione a Temptation Island dove lei era tentatrice ma, alla fine, ha lasciato il programma insieme a Mirko Brunetti, ex fidanzato di Perla Vatiero. La storia d'amore tra l'influencer milanese e il ragazzo romano è stata costellata di alti e bassi, soprattutto negli ultimi tempi e, soprattutto, a detta di Greta, per le bugie di Mirko. Ora, lui è un nuovo concorrente del Grande Fratello e proprio nell'ultima puntata ha parlato del suo rapporto con l'influencer che ha risposto su Instagram.

Mirko Brunetti al Grande Fratello, Greta Rossetti reagisce così su Instagram. Poi la story in aeroporto

Greta Rossetti e Mirko Brunetti, amore al capolinea. Lei: «Che schifo, mi ha riempito di bugie». Cosa succede: c'entra l'ex Perla

La storia Instagram di Greta Rossetti

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, Mirko Brunetti ha parlato della sua relazione, a tratti complicata, con Greta Rossetti. Il concorrente ha detto: «Ultimamente, ci sono stati degli alti e dei bassi ma io sono innamorato di Greta e non provo proprio più nulla per Perla.

Dopo avere sentito queste parole, Greta ha registrato una storia Instagram in cui dice: «Ragazzi, non voglio giustificarmi o parlare dell'argomento. Io, ovviamente, guardo il programma ma ci tengo a precisare una cosa per me importante, nella mia vita non c'è nessuno. Mi dispiace se lui dentro alla casa possa pensarlo, non so come rassicurarlo, ma in questo momento non mi vedo con nessuno e, tra l'altro, è l'ultimo dei miei pensieri».

Le dichiarazioni di Greta

Infine, nell'ultima storia pubblicata, Greta ha scritto: «Ci tengo a precisare una cosa. Non posso essere ipocrita e negarlo: è ovvio che mi commuovo quando lo vedo, lo sento o quando parla di noi, però, è anche vero che se voleva risolvere, risolveva fuori e soprattutto le bugie a fin di bene, o no, sono state dette, quindi, ho bisogno di tempo, tempo per capire se le sue parole sono vere, se il suo amore è vero e se davvero posso fidarmi. Solo il tempo e il suo comportamento lì dentro me lo faranno capire. Per ora, guardo e ascolto come fate voi».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Ottobre 2023, 12:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA