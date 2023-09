Temptation Island, lite in discoteca tra Mirko e Igor: «Mi ha offeso». Due versioni diverse: com'è andata davvero?

di Redazione web

Temptation Island è terminato, ormai, da diversi mesi ma i protagonisti dell'ultima edizione continuano a far parlare di sé. Nelle scorse ore, Mirko Brunetti, ex fidanzato di Perla Vatiero, ha raccontato di essere stato aggredito in discoteca dall'ex tentatore e attuale fidanzato di Perla, Igor Zeetti. I due, però, hanno spiegato in maniera completamente opposta ciò che è accaduto e i fan non sanno bene a quale versione credere. Ma andiamo con ordine.

Le parole di Mirko Brunetti

Mirko Brunetti ha postato alcune storie sul proprio profilo Instagram in cui racconta che, la scorsa notte, mentre era in discoteca con alcuni amici, Igor Zeetti gli si è avvicinato con aria da bullo: «Vi voglio raccontare un episodio che è accaduto ieri sera abbastanza vergognoso e da cui mi dissocio completamente. Ero a ballare con i miei amici e Igor ha avuto la brillante idea di avvicinarsi con un'aria da bulletto, insultandomi.

Le dichiarazioni di Igor Zeetti

Dal suo canto, Igor Zeetti, sempre su Instagram, ha detto: «Volevo dire a tutti che non è assolutamente vero quello che harracontato Mirko e non è la prima volta che fa storie di questo tipo. Ieri, io mi sono semplicemente avvicinato a lui chiedendogli il motivo per cui continua a dire cose sul mio conto. La sua risposta è stata "Ma sei ubriaco?". A quel punto io gli ho detto "Guarda non voglio discutere, l'ultima cosa che voglio fare è litigare. Poi, ha aggiunto anche delle cose su Perla e io non ho risposto, gli ho teso la mano ma si è girato. I miei amici, che avevano visto che la situazione stava diventando un po' tesa, si sono avvicinati e mi hanno detto semplicemente di seguirli. La chiamata che lui ha postato nelle sue storie è stata fatta semplicemente per avere un chiarimento».

