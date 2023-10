Greta Rossetti, Mirko Brunetti al Grande Fratello: lei reagisce così (su Instagram). Poi, la storia in aeroporto

di Redazione web

Greta Rossetti e Mirko Brunetti sono stati due dei grandi protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. I due, poi, hanno continuato a frequentarsi anche fuori dal reality show estivo, anche se, negli ultimi tempi il rapporto tra loro è stato molto più burrascoso. Tra "guerre" social e frecciatine di ogni genere, hanno deciso di interrompere la loro storia. Inoltre, è di qualche giorno fa la notizia che Mirko sarà un nuovo concorrente del Grande Fratello. Ecco come ha reagito Greta.

La reazione social di Greta Rossetti

Greta Rossetti, quando doveva difendere la sua immagine da frecciatine social lanciate da Mirko Brunetti, ha sempre parlato tramite le sue storie Instagram. L'ex tentatrice, ad esempio, è venuta a conoscenza di molte cose che faceva l'ormai ex ragazzo, attraverso segnalazioni social. Proprio per questo motivo, non c'è da sorprendersi se Greta non fosse minimamente a conoscenza della partecipazione di Mirko al Grande Fratello.

I suoi fan sono convinti che la storia da lei postata con uno sfondo nero e un'emoticon dall'espressione sorpresa (ma in negativo), si riferisse proprio a questo tema e che, quindi, ancora una volta, lei non sia stata avvisata dei programmi di lui. Greta soffre ancora per la rottura con Mirko e sta cercando di elaborare il tutto, chiedendo tempo anche ai suoi follower.

La storia in aeroporto

Infine, nell'ultima storia Instagram pubblicata, Greta Rossetti ha fatto sapere ai suoi fan di essere in aeroporto e ha scritto: «Ciao ciao a tutti, sono in partenza per qualche giorno o settimana, ancora devo decidere ma tornerò più forte di prima. P.s.: Sotto vostro consiglio porterò il cellulare ma lo terrò spento». Chissà se, una volta tornata, Greta farà visita a Mirko nella casa del GF?

