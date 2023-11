Greta Rossetti, la frecciatina al veleno è per Angelica Baraldi che balla con Mirko Brunetti? Ecco che cos'ha scritto

di Redazione web

Greta Rossetti, sebbene non sia una delle concorrenti all'interno della casa del Grande Fratello, è sicuramente una protagonista esterna del reality show. L'influencer, che non ha ancora chiarito la sua situazione sentimentale con Mirko Brunetti che sta partecipando al gioco, si esprime spesso sui social anche senza utilizzare mezze misure.

Così, è successo anche nelle scorse ore e i suoi follower sono sicuri che la frecciatina al veleno sia rivolta ad Angelica Baraldi. Ecco cosa è successo.

Nelle scorse ore, come del resto ogni sabato, i coinquilini della casa del Grande Fratello si sono divertiti a ballare e muovere passi di danza sulla musica scelta dagli autori. Mentre Letizia Petris ballava in modo sensuale insieme a Paolo Masella, Mirko Brunetti faceva coppia con Angelica Baraldi. Già nella scorsa puntata del reality show, Alfonso Signorini aveva notato un certo interesse da parte della ragazza nei confronti dell'ex concorrente di Temptation Island che, teoricamente, sarebbe impegnato con Greta Rossetti. L'influencer, che stava seguendo la diretta dalla casa, ha assistito all'avvicinamento tra il ragazzo e la coinquilina e, dato che, spesso si esprime sui comportamenti dei gieffini, lo ha fatto anche questa volta.

I suoi fan sono sicurissimi che l'immagine postata nelle storie fosse riferita proprio ad Angelica. La foto pubblicata recita: «Croccantini per le gatte morte ne abbiamo?». Poi, Greta ha aggiunto: «Cosa non si farebbe per salvarsi dalla nomination... Mirko svegliati!».

"Secondo me a lei IL VITELLONE non piace"



BEATRICE ⚰️#Grandefratellopic.twitter.com/SydkGgsNIT — Mery ~ TIME DID (@MaryMary242) November 4, 2023

Angelica Baraldi e le accuse di Beatrice Luzzi

La prima a definire "gatta morta" Angelica Baraldi, è stata Beatrice Luzzi che, durante un confessionale, senza mezze misure, aveva espresso il suo parere sulla coinquilina che, stando sempre al suo pensiero, in casa non faceva granché. Greta Rossetti, quindi, ha ripreso ciò che ha detto l'attrice qualche puntata fa.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Novembre 2023, 11:34

