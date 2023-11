Greta Rossetti, il messaggio d'amore per Mirko Brunetti dopo l'incontro con l'ex Perla Vatiero: «Un esempio»

di Redazione web

Greta Rossetti è la fidanzata di Mirko Brunetti che, attualmente, è uno dei concorrenti del Grande Fratello. L'influencer, che è anche un'ex tentatrice di Temptation Island, programma in cui ha conosciuto il ragazzo, commenta dall'esterno ciò che vede in casa e, soprattutto, i comportamenti di Mirko. Greta, sui social, ha voluto dedicare dolci parole al gieffino che è ancora un po' scosso a causa del confronto avuto con l'ex fidanzata storica Perla Vatiero che sarà una nuova concorrente del GF. Ma andiamo con ordine.

Greta Rossetti e il messaggio per Mirko Brunetti

Nella scorsa puntata del Grande Fratello, Mirko Brunetti ha avuto un confronto con l'ex fidanzata Perla Vatiero. I due sono stati insieme sei anni e hanno convissuto quattro, entrambi hanno definito la loro storia come la più importante delle loro vite. La relazione è terminata a Temptation Island perché i due ex fidanzati erano in crisi da tempo e, all'interno del programma hanno conosciuto Greta Rossetti e Igor Zeetti, tentatori con i quali sono usciti. Mirko, dopo aver parlato con Perla, ha ribadito che sarà sempre una delle persone più importanti della sua vita e, proprio per queste affermazioni, teme che Greta se la sia presa. In realtà, la fidanzata gli ha risposto con dolci parole su Instagram: «Stai tranquillo amore mio, smettila di pensare che io pensi male di te per le parole con Perla. Il gesto che hai fatto (accettare di confrontarsi con la ex, ndr) è stato nobile e da uomo ti fa onore. Tutti gli uomini dovrebbero trattare così le sue ex, anzi, maschi prendete esempio da Mirko... Sei bello dentro, è soprattutto per questo che mi sono innamorata di te».

Grande Fratello, Greta dopo il confronto tra Mirko e Perla: «Ti sosterrò finché vorrai»

Perla Vatiero al GF

Nonostante le belle parole che Greta Rossetti ha speso per Mirko Brunetti, i fan del GF pensano che quando Perla Vatiero farà la sua entrata in casa, anche lei cambierà atteggiamento e, forse, si mostrerà un po' gelosa.

