Grande Fratello, Greta dopo il confronto tra Mirko e Perla: «Ti sosterrò finché vorrai»

Mirko Brunetti, da qualche settimana, è un nuovo concorrente della casa del Grande Fratello ma le uniche dinamiche che, per il momento, crea, sono tutte esterne alla casa. Infatti, il gieffino, prima ha incontrato, discusso e poi chiarito con la fidanzata Greta Rossetti, mentre nell'ultima puntata del reality show, ha avuto un confronto anche con la sua ex storica Perla Vatiero. Ecco la reazione di Greta a ciò che è successo.

Il confronto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti

I fan del Grande Fratello si aspettavano che Greta Rossetti reagisse in modo negativo al confronto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. I due sono stati una delle coppie protagoniste di Temptation Island ma avevano deciso di abbandonare il programma separati perché Mirko aveva conosciuto Greta, mentre, Perla aveva cominciato un flirt con Igor Zeetti. Ieri sera, Perla è intervenuta al GF per avere un confronto con Mirko e, ad Alfonso Signorini, ha ammesso: «Sono consapevole di avere sbagliato nei quattro anni della nostra relazione. Di essere entrata in loop mentali e di non averlo trattato come meritava. Ad oggi sono consapevole dei miei errori nei suoi confronti. Credo che in Greta abbia trovato dolcezza. È ora che pensi al suo presente e al suo futuro. Una relazione che è durata per cinque anni con quattro di convivenza sarà sempre importante». Quindi, Mirko ha detto: «Sarà sempre tra le relazioni più importanti della mia vita, mi emoziono. Se domani mattina mi dicesse ‘Scala una montagna' io lo farei, perché le voglio bene».

La reazione di Greta Rossetti

Greta Rossetti ha commentato il confronto tra i due sul proprio profilo Instagram e, riprendendo Mirko molto commosso, ha scritto: «Stai tranquillo amore, se sei felice, lo sono anche io.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Novembre 2023, 15:55

