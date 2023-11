Greta Rossetti e la dedica d'amore che non è per Mirko Brunetti (apprezzato da Beatrice Luzzi)

di Redazione web

Greta Rossetti è pronta ad assistere a una nuova puntata del Grande Fratello e a seguire le avventure dei gieffini, in particolar modo del suo fidanzato Mirko Brunetti. Nelle scorse settimane, l'influencer si era espressa in merito alla crisi che stava vivendo con il compagno: i due non si sentivano da diverso tempo e continuavano a lanciarsi frecciatine social. Poi, finalmente, il confronto nella casa del GF e la pace tanto sognata dai fan. Nelle sue ultime storie, Greta ha dedicato una canzone d'amore a qualcun altro che non è Mirko ma il suo cagnolino. Intanto, Beatrice Luzzi non è indifferente alla bellezza del 26enne.

La storia Instagram di Greta Rossetti

Greta Rossetti è molto attiva sul proprio profilo Instagram e, ogni giorno, ha un bel da fare a rispondere ai messaggi dei follower e a smentire categoricamente le voci che la vorrebbero nella casa del Grande Fratello. I più maliziosi pensano che l'influencer sarà molto impegnata anche nelle prossime settimane quando dovrà osservare il suo fidanzato Mirko Brunetti rapportarsi con l'ex compagna storica, Perla Vatiero che sarà una nuova concorrente. Intanto, Greta vuole godersi la tranquillità e, dopo la pace con Mirko, si sta dedicando all'altro amore della sua vita: il suo cagnolino al quale ha dedicato la canzone "Niente Più" di Claudio Baglioni.

Mirko Brunetti: «Ho delle brutte sensazioni su Greta». La confessione ad Angelica Baraldi, lei lo mette in guardia

Bea: “Ciao carino come va?”

Giuseppe di gira, ma con un grandissimo cambio di regia scopriamo che si riferiva a Mirko.

STO MORENDO

✈️✈️✈️✈️✈️#GrandeFratello #Luzzers pic.twitter.com/ziRlo3xsbj — Giulia🌸 ~ 66% ~ (@OpinioniRandom) November 16, 2023

Il complimento di Beatrice Luzzi a Mirko

Intanto, all'interno della casa del Grande Fratello, Mirko Brunetti pensa solo alla sua Greta e non ha occhi per nessun'altra donna. Beatrice Luzzi, però, proprio poco fa lo ha incrociato davanti alla cucina e gli ha detto: «Ciao carino, come va?», dandogli un bacio sulla guancia. Il video è piaciuto molto ai fan di Beatrice perché, quando l'attrice pronuncia la domanda, Giuseppe Garibaldi pensa sia riferita a lui ma si ricrede nel giro di pochi secondi.

