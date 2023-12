Grande Fratello, Angelica Baraldi risponde ai follower: «Perché ero sempre in mezzo tra Mirko e Perla?». La rivelazione

di Cristina Siciliano

Angelica Baraldi, 26 anni non è più ormai una concorrente del Grande Fratello. L'ex gieffina è stata eliminata nella puntata del 27 novembre ed ha dovuto lasciare definitivamente il reality e i suoi compagni di avventura. Proprio nelle ultime ore, la 26enne ha risposto ad alcune curiosità dei suoi follower attraverso alcuni video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. Angelica Baraldi ha scelto però di porre il focus su una domanda in particolare: «Perché eri sempre in mezzo tra Mirko e Perla?». L'ex gieffina ha così rivelato il vero motivo. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La risposta di Angelica Baraldi

«Oh ragazzi finalmente posso fare chiarezza su questa situazione - ha spiegato Angelica Baraldi nelle sue Instagram stories -.

L'ex gieffina ha poi aggiunto:«Cosa penso dell'ingresso di Greta Rossetti all'interno della casa? Ovviamente penso che gli autori del Grande Fratello siano dei veri geni perché stanno facendo di tutto per farci rimanere incollati letteralmente alla televisione. Però penso che l'ingresso di Greta porterà degli squilibri all'interno della casa e destabilizzerà questo riavvicinamento che stiamo vedendo tra Mirko e Perla».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Dicembre 2023, 16:52

