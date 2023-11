Grande Fratello, Giampiero Mughini confessa: «Sono stato rimproverato per le mie parole forti»

di Cristina Siciliano

A distanza di due settimane dal suo addio al Grande Fratello, Giampiero Mughini ha ricordato la sua esperienza nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini. Naturalmente, il giornalista non si è trattenuto e ha colto l'occasione per chiarire una volta per tutte il suo pensiero su Angelica Baraldi lasciandosi andare anche a delle confessioni inedite riguardanti il suo percorso. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Giampiero Mughini

«Se ho avuto problemi con il Grande Fratello? Confesso che alcune volte sono stato rimproverato per aver usato toni forti nei miei racconti di vita - ha sottolineato Giampiero Mughini a Chi -.

Giampiero insulta Angelica

Quella fu una vera e propria caduta di stile per Giampiero Mughini al Grande Fratello. Il giornalista, in modo tutt'altro che galante, disse ad Angelica Baraldi: «Hai un futuro da zo****a». Tutto questo avvenne durante la cena di Halloween e spiazzò i concorrenti del reality, tutti vestiti per l'occasione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Novembre 2023, 14:41

