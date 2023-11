Grande Fratello, Vittorio Menozzi su Beatrice Luzzi: «Non la bacerei perché…». Anita lo riprende: lei ti sta usando

di Cristina Siciliano

Il Grande Fratello non riserva sorprese. Durante la diretta del reality condotto da Alfonso Signorini, si è parlato del rapporto di Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi e della gelosia di Giuseppe Garibaldi. Un triangolo inaspettato che ha stupito soprattutto i fan del programma. Finita la diretta Vittorio Menozzi ha avuto modo di confrontarsi con Mirko e ha espresso la sua opinione in merito a tale situazione.

Le parole di Vittorio Menozzi

«A me interessa solo dell'opinione di Giuseppe, ci parlo tutti i giorni. Io sono sicuro che Bea non manipola - ha spiegato Vittorio Menozzi a Mirko -. Lo so che non ce l'ha con me, lo so benissimo. Io ho capito che Giuseppe starebbe male così anche se io non ci fossi.

Il gieffino ha aggiunto: «Lei mi vede come amico. Anche l'altro giorno Max mi ha chiesto: "Se Bea provasse a baciarti tu ci staresti?" Io ho detto di no perché non è quello che voglio da lei. Io da lei voglio imparare solo tante cose».

Le parole di Anita

Nelle ultime ore Anita ha avuto modo di parlare con Vittorio Menozzi e gli ha spiegato che secondo lei Beatrice stia recitando e che il suo unico fine sia quello di giocare al meglio, applicando le strategie più argute. «Per me ti sta usando. Lei vuole impedire i rapporti e tu a lei servi. Lei sente il suo potere su di te». Sono queste le parole che Anita ha detto a Vittorio con estrema convinzione. Il gieffino ha risposto dicendo che l'amicizia con Beatrice ha aiutato anche lui ad aprirsi, ciò non vuol dire che provi però un sentimento amoroso nei suoi confronti.

