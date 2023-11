Grande Fratello, Perla Vatiero deride il tatuaggio di Mirko con Greta: «Non è il ragazzo con cui sono stata 5 anni, questo soggetto non lo conosco»

di Cristina Siciliano

Il Grande Fratello, reality condotto da Alfonso Signorini, sta mettendo a dura prova la relazione tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti, soprattutto da quando Perla Vatiero, la ex di lui, è diventata una concorrente del reality. I due gieffini negli ultimi giorni stanno trascorrendo la maggior parte del loro tempo parlando dei motivi che hanno portato alla rottura della loro storia d'amore. E proprio nelle ultime ore Perla e Mirko si sono appartati in camera e sdraiati sullo stesso letto dove hanno parlato ancora una volta della loro rottura.

Tra una chiacchiera e l'altra, Perla Vatiero ha parlato del tatuaggio che il suo ex fidanzato Mirko ha fatto in coppia con Greta Rossetti. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Perla Vatiero

«Ma ti rendi conto di quello che hai fatto? Anche io ho avuto un altro dopo ma non gli ho detto ti amo e non mi sono fatta un tatuaggio con lui - ha sottolineato Perla Vatiero -.

La gieffina ha aggiunto: «Lei non mi sta antipatica e non spenderò mai una parola negativa su di lei. Che penso di lei? Non ce l’ho mica con lei, sia chiaro. Sto parlando di te e non di altri. Che dopo poche settimane dici ti amo».

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Novembre 2023, 11:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA