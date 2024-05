Guenda Goria si sposa: la serenata a sorpresa di Mirko Gancitano la sera prima del matrimonio

di Dajana Mrruku

Il giorno del matrimonio tra Guenda Goria e Mirko Gancitano è finalmente arrivato e i due si prometteranno amore eterno in Sicilia, di fronte ai loro invitati, tra cui tantisisme celebrità, come Federico Fashion Style, Alex Belli e Delia Duran, ma non solo. La futura sposa ha ricevuto la sorpresa più dolce ieri sera, sul tardi, quando il futuro marito Mirko ha chiamato a raccolta tutti i parenti e amici sotto il balcone della mammina, incinta ormai di 7 mesi, per farle una serenata molto romantica. A documentare tutto Federico Fashion Style

Il matrimonio da sogno

Con un dolcissimo pancione al settimo mese di gravidanza, Guenda Goria balla e canta dopo aver ricevuto la sorpresa più bella: Mirko Gancitano canta per lei e la celebra, a poche ore dal matrimonio che si svolgerà nella cattedrale del Santissimo Salvatore a Mazara del Vallo, in Sicilia, oggi, 16 maggio.

Sono tutti svegli per loro, si sono riuniti sotto il balconcino della futura sposa e cantano per lei e per il loro amore.

L'emozione è tanta e la futura sposa scoppia di felicità: in pochi mesi l'ex GfVip ha scoperto di essere incinta di Noah (che arriverà verso fine luglio, inizio agosto) e sposerà l'uomo della sua vita, Mirko.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Maggio 2024, 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA