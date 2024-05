«Dissenteria e vomito per centinaia di persone»: Criptosporidio nell'acqua, panico tra gli abitanti. Cos'è e quali sono i sintomi

di Redazione Web

Panico in una cittadina del sud dell'Inghilterra dove è stato confermato un focolaio di criptosporidio tra gli abitanti del West Midland, la causa però non è ancora stata identificata. L'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (UKHSA), che sta conducendo l'indagine, ha confermato l'epidemia a Brixham: il bilancio, ad ora, è di 22 casi confermati e altri in via di definizione, su 70 casi segnalati.

I sintomi, riportati dai cittadini colpiti, sono stati di vomito e diarrea. Secondo i commenti sui social media, si ritiene che ad ammalarsi siano state diverse centinaia di persone, riporta DevonLive. È stata confermata la presenza di tracce del parassita in campioni d'acqua nelle aree di Alston e Hillhead e agli abitanti di entrambe le località è stato detto di non bere o cucinare con l'acqua del rubinetto senza prima averla bollita. South West Water ha confermato che allestirà una stazione di raccolta dell'acqua in bottiglia presso il Broadsands Car Park per consentire agli abitanti di raccogliere acqua potabile non contaminata.

Cos'è il criptosporidio e quali sono i sintomi

Le persone hanno raccontato che i sintomi sono durati per diversi giorni. Il criptosporidio è un piccolo parassita che causa la criptosporidiosi, che può provocare una serie di sintomi nelle persone colpite. La malattia diarroica è prevalentemente di origine idrica e le persone possono infettarsi bevendo acqua contaminata o ingerendo acqua contaminata in aree come piscine o corsi d'acqua.

«I sintomi comprendono diarrea acquosa, dolori di stomaco, disidratazione, perdita di peso e febbre, che possono durare da due a tre settimane. Chiunque può contrarre la criptosporidiosi, ma è più comune nei bambini di età compresa tra uno e cinque anni e la maggior parte delle persone sane guarisce completamente», ha detto Sarah Bird, consulente per la protezione della salute presso l'UKHSA South West

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Maggio 2024, 20:30

