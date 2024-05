Fedez, Cristiano Iovino mostra le ferite dopo il pestaggio a Milano: le foto e i tagli su fronte e labbra

di Dajana Mrruku

Fedez è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l'accusa di rissa, lesioni e percosse in concorso per il caso che riguarda il personal trainer Cristiano Iovino, picchiato nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso davanti al suo appartamento milanese, dopo una lite nella discoteca The Club. Il personal trainer avrebbe fatto qualche apprezzamento di troppo ad una ragazza bionda (Ludovica Di Gresy avrebbe negato la sua presenza) che era insieme al gruppo di amici del rapper e Federico avrebbe risposto male alle attenzioni non desiderate.

Fedez furioso: «La stampa italiana dà notizie e poi le smentisce. Verificare no?». Lo sfogo dopo le voci su Cattelan

Il settimanale Gente è riuscito ad avere la prima foto di Cristiano Iovino in cui mostra i segni dell'aggressione.

La prima foto di Cristiano Iovino

Cristiano Iovino avrebbe mostrato al settimanale Gente le ferite del pestaggio avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile da alcuni ultras del Milan, dopo che 6 di loro lo avrebbero raggiunto sotto casa e, una volta usciti dal van avrebbero dato il via all'aggressione.

Il personal trainer, diventato famoso per essere stato il protagonista del famoso "caffè" di Ilary Blasi, appare molto sfocato nella foto: un graffio sulla fronte e il labbro gonfio e tumefatto.

