Alessandro Cecchi Paone, rivelazione hot in campagna elettorale: «Sogno un sesso a tre con mio marito Simone Antolini e una donna»

di Redazione web

Alessandro Cecchi Paone e il sogno intimo rivelato. Lui, sposato con Simone Antolini, ha di recente confessato cosa amerebbe fare nell'intimità. Alessandro Cecchi Paone è intervenuto nel corso della puntata del 15 maggio de La Zanzara per parlare della sua candidatura con la lista degli “Stati Uniti d’Europa” (quella con capo fila l'ex premier Matteo Renzi) alle prossime elezioni europee di giugno.

Amadeus: «Io geloso di Giovanna? Una volta volevo "gonfiare" uno perché le aveva fatto un complimento... poi mi ha spiazzato»

Cecchi Paone e la crisi "politica" con Simone Antolini: cosa succede

Nel corso del dibattito con i conduttori de La Zanzara Giuseppe Cruciani e David Parenzo, l’ex conduttore della Macchina del Tempo e concorrente dell'Isola di Famosi ha rivelato di avere un momento di crisi e tensione con il marito Simone Antolini, perché lui impegnato nella campagna del ministro Antonio Tajani con Forza Italia e quindi suo potenziale avversario politico: «Adesso? Facciamo meno sesso. La campagna elettorale è un frullatore e adesso che sta lì che parla di Forza Italia, di Tajani, che ti devo dire, non va bene. Perché il bacino degli elettori è lo stesso. Siamo avversari politici: loro sono la sinistra del centro-destra, noi siamo la destra del centro-sinistra.

Cecchi Paone rivela il sogno intimo

Poi Cecchi Paone rivela il suo sogno: «Aldo Busi mi definì diversamente etero. Io con una donna ci andrei ancora, ma ci stiamo pensando con Simone, che ci è andato ed ha avuto una figlia. Noi stiamo pensando di andare insieme con una donna, vorremmo fare un threesome. È assolutamente nelle nostre fantasie. Succede che vediamo passare una bella donna e diciamo: guarda, però. Non è che ce ne siamo dimenticati delle donne. L'idea nostra è di festeggiare: se entriamo in Europa e se lui che segue una signora delle Marche per Tajani, entra in Europa, stiamo pensando di festeggiare in questa maniera».

Cecchi Paone e Simone Antolini, il matrimonio

Nonostante la frizione per la campagna elettorale per le Europee, l’amore tra Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone continua a resistere. Appena sei mesi fa sono convolati a nozze presso la Sala della Loggia del Castello del Maschio Angioino a Napoli. A celebrare l’evento è stato il Sindaco Gaetano Manfredi e dopo aver detto il tanto atteso ‘sì‘ Alessandro ha affermato:

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Maggio 2024, 18:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA