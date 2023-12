Grande Fratello, Mirko Brunetti e l'intreccio con Greta Rossetti e Perla Vatiero: «Sono crollato, voglio prendermi tempo per me»

di Cristina Siciliano

Ventiquattresimo appuntamento con il Grande Fratello e come ogni puntata, tante sono le novità. L'ingresso nella casa di Greta Rossetti, ex di Mirko Brunetti, è stato un colpo di scena per le modalità in cui è avvenuto, con Perla che non l’ha presa molto bene. La storica ex fidanzata di Mirko si era riavvicinata a lui nei giorni scorsi, ma questo nuovo sconvolgimento degli equilibri l’ha messa a dura prova. In tutto questo, Greta Rossetti è quella che è parsa più tranquilla della situazione rispetto agli altri due.

A tale proposito, durante la puntata di lunedì 4 dicembre, Alfonso Signorini ha voluto fare chiarezza in merito a tale situazione. «Noi tutti ci rendiamo conto della difficoltà in questa convivenza forzata che ognuno di voi aveva previsto - ha sottolineato Alfonso Signorini -. Ognuno è libero di viverla come vuole, questo è un percorso che sicuramente vi farà uscire con le idee più chiare».



Le parole di Mirko

«In questi giorni sono crollato e mi ha fatto bene - ha spiegato Mirko Brunetti -.

Le parole di Perla

«Questa è una situazione difficile perché mi sembra di rivedere cose che mi hanno fatto del male - ha sottolineato Perla Vatiero -. Mi sembra di essere tornata a Temptation Island e la cosa che mi ferisce è che quella ferita io l'avevo chiusa ma oggi a tratti, si riapre. Sono crollata e lo accetto. Mi distacco dalla situazione e mi sono promessa che la priorità devo essere io».

