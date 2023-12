Grande Fratello, Monia La Ferrera entra nella casa. La reazione dell'ex Massimiliano Varrese: «Siete malefici»

di Cristina Siciliano

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello e come ogni puntata, tante sono le novità. Tra le prime, quella di Monia La Ferrera, ex fidanzata di Massimiliano Varrese, è una nuova concorrente del Grande Fratello e nella puntata di lunedì 4 dicembre ha fatto il suo ingresso nella casa. La 35enne, non vede l'ex fidanzato Massimiliano dal loro ultimo incontro, che è avvenuto circa tredici anni fa. «Nel 2008 siamo stati insieme. Mi ha chiamato il giorno che è entrato nella casa. Abbiamo vissuto insieme per quegli otto mesi». Sono queste le parole che Monia ha utilizzato per spiegare com'è iniziata la relazione con il gieffino. A tale proposito, dopo che Monia La Ferrara ha fatto il suo ingresso nella casa, Massimiliano Varrese si è detto emozionatissimo. Andiamo a vedere qual è stata la sua reazione.

Le parole di Monia

«Ciao Massi come stai? C'è voluto il Grande Fratello per farci incontrare - ha sottolineato Monia La Ferrera -.



La reazione di Massimiliano Varrese

«Siete malefici - ha detto Massimiliano Varrese -. Non sei cambiata di una virgola, sei bellissima. Non me lo aspettavo, te lo giuro. Siete delle brutte persone. Tutto molto strano. Lei era piccola ma con dei valori bellissimi. Io l'ho seguita nel tempo però voi siete malefici. Ci siamo sentiti prima che io entrassi nella casa».

