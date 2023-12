Grande Fratello, stasera entra Monia La Ferrara? Chi è l'ex di Massimiliano Varrese: carriera, figlie, ex compagno e Instagram

di Redazione web

Nuova puntata del Grande Fratello. Stasera in tv, Alfonso Signorini torna in diretta su canale 5 con il "suo" reality show. Dopo il debutto di sabato sera coronato dall'ingresso di Greta Rossetti e Rosanna Fratello altri due concorrenti oggi 4 dicembre (pare) varcheranno il loft di Cinecittà. Si tratta di Monia La Ferrera e Federico Massaro. Vediamo dunque chi è l'ex di Massimiliano Varrese.

Monia La Ferrara e Massimiliano Varrese: come si sono conosciuti

Tutto è pronto per l'ingresso di Monia La Ferrera, come riporta TvBlog, ex di Massimiliano Varrese. La ragazza siciliana doc. fa la hostess. L’attore ha conosciuto Monia nello scalo romano, c’era uno sciopero e lui l'ha fermata per chiedere informazioni. Ed è rimasto folgorato dal suo sguardo. Un ingresso questo che sicuramente farà ribaltare gli equilibri in casa.

Varrese in questo periodo sta infatti pensando molto alla sua ex, Valentina Melis. «Diciamo che in fondo al cuore spererei in un miracolo di ritorno.

Chi è Monia La Ferrara

Mora, sguardo intenso e fisico mozzafiato. Monia La Ferrera è nata in Sicilia, fa la hostess e ha due figlie di nome Nicole e Sophie nate dalla relazione con Błażej Augustyn, calciatore polacco difensore del WKS Wierzbice. Nella sua pagina Instagram (@monialaferrera) la nuova gieffina condivide con i suoi oltre 12mila follower scatti di vita quotidiana e anche shooting fotografici.

