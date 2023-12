Grande Fratello, Beatrice Luzzi vuole abbandonare la casa: «Io mollo»

di Cristina Siciliano

Durante la puntata del 4 dicembre del Garnde Fratello, Beatrice Luzzi ha avuto un crollo prettamente emotivo. La gieffina ha confessato anche ad Alfonso Signorini che sta pensado di abbandonare il reality. Viste le circostanze, Alfonso Signorini ha pensato bene di trovare le giuste parole per affrontare ciò che crea disagio a Beatrice. Ma andiamo a vedere cosa ha detto la gieffina in merito a tale situazione.

Le parole di Beatrice Luzzi

«Non sto molto bene - ha confessato Beatrice Luzzi -. Sono un po’ stanca e ho tanta nostalgia dei miei figli, tantissima, ho bisogno di loro. So che i miei figli mi incoraggiano, lo so, però avrei bisogno di guardarli negli occhi e sentirli per vedere se ce la stanno facendo davvero. Sono degli agonisti e sperano anche che io vada avanti e vinca, però poi la realtà, la fatica, sono in pena per loro. Voglio capire dai loro occhi se ce la fanno. Tre mesi sono tanti ed è un vuoto affettivo che non riesco a colmare. Poi qui è cambiato tutto.

La gieffina ha aggiunto: «Lo so che i miei figli dicono che mi vogliono qui al Grande Fratello. Però per me non è così importante stare qui, è più importante stare con i miei figli, andarli a prendere, seguire i loro umori. Qui ci sono stata, ho fatto questa esperienza e ora per me è importante tornare a casa. Io sento così e sento che loro hanno bisogno di me. O forse sono io che ho bisogno di loro. Ho paura che alla lunga questo gioco vada ad incidere troppo sulla memoria della nostra famiglia».

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Dicembre 2023, 17:16

