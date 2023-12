Grande Fratello, Gessica Notaro su Beatrice Luzzi dopo la lite con Giuseppe: «È stata una grande donna perché…»

di Cristina Siciliano

Ancora tensioni al Grande Fratello. Questa volta al centro della lite ci sono Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, protagonisti di un acceso scontro durante l'appuntamento di lunedì 4 dicembre. Nel corso della diretta su Canale 5 i due gieffini sono tornati su un episodio in particolare: quando Giuseppe ha ricevuto a sorpresa la visita dei suoi genitori. In quell'occasione il cocncorrente ha parlato con il papà e ha scambiato solo due chiacchiere con la mamma, cosa che Beatrice Luzzi non ha gradito, accusando il gieffino e suo padre di «maschilismo». A tale proposito, sono stati molti gli utenti che hanno commentato l'episiodio, tra questi sia l'ex compagna di Massimiliano Varrese, Valentina Melis che Gessica Notaro.

I commenti

«Questa storia che se gli uomini puliscono allora non sono maschilisti è una delle cose più maschiliste che si possa dire - ha commentato Valentina Melis -.

Jessica Notaro è stata molto diretta ed ha espresso liberamente la sua opinione in merito a quanto è accaduto durante l'ultima diretta. «Io assolutamente d'accordo con Beatrice - ha sottolineato Jessica Notaro nelle sue Instagram stories -. Questo sì che è "patriarcato". Lei è stata davvero una signora a gestire con tanta eleganza la situazione».

