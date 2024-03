Josh Rossetti, minaccia in diretta a Gabriele Parpiglia: «Uomo di me**a, ti taglio la testa»

Josh Rossetti non riesce proprio a mantenere la calma. L'ultima sfuriata risale a qualche ora fa, quando, durante l'intervista di ieri, 26 marzo, a Turchesando, ha raccontato la sua versione della lite con Massimiliano Varrese accaduta nella notte dopo la finale del Grande Fratello.

«Io Monia l’ho spinta per allontanarla da una situazione pericolosa dove poteva arrivarle un pugno o uno schiaffo da parte di qualcuno che non ero io. Perché io ero circondato da cinque buttafuori, ricordiamolo», ha iniziato a raccontare Rossetti che, però era incalzato da Gabriele Parpiglia che cerrcava di rendere il racconto quanto più realistico possibile: «Eri circondato da cinque buttafuori perché cercavi Massimiliano Varrese ed eri inca**ato, volevano far sì che non succedesse niente! Non è che ti hanno circondato perché erano pazzi!».

La risposta del giornalista non deve essere piaciuta molto a Josh che ha iniziato a insultare e minacciare Parpiglia, mentre lui, incredulo della sua rabbia, continuava a rispondergli a tono per vedere fin dove si sarebbe spinto.

Andiamo a leggere che cosa è successo.