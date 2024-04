Michelle Hunziker, ultimi giorni di relax prima di tornare a Striscia La Notizia con Gerry Scotti: il bikini rosso mostra il fisico scolpito

di Dajana Mrruku

Ultime ore di relax per Michelle Hunziker che sta per tornare dietro il bancone di Striscia la Notizia, accanto a Gerry Scotti. La loro conduzione è sempre una delle più divertenti perché la complicità tra i due è alle stelle e a legarli è il bene profondo che si vogliono.

«Oggi si ritorna dietro il bancone di Striscia! Per me 20esima edizione con 1329 puntate in attivo, ma felice come il primo giorno! Gerry sei pronto a essere spupazzato e strapazzato?», scrive Michelle sulle sue storie Instagram, pronta a riprendere il via dopo la pausa a seguito di Michelle Impossible.

Nel frattempo, Michelle si gode gli ultimi momenti di relax in piscina, sfoggiando un fisico incredibile.

Bikini rosso per Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è apparsa più in forma che mai. La showgirl ha ormai abbracciato da anni uno stile di vita sano e pieno di sport. I risultati sono incredibili e non si parla solo del fisico scolpito. Michelle è solare, piena di energie e sì, ha anche un fisico scultoreo. Il bikini rosso a fascia incornicia perfettamente il suo fisico asciutto e muscoloso.

Sono momenti importanti nella vita di Michelle: lasciata alle spalle la relazione con Alessandro Carollo (che sembra non averla presa proprio bene), adesso la sua attenzione è rivolta solo alle sue figlie e alla sua carriera, nel momento più bello e di consacrazione nella televisione italiana.

