Monia La Ferrera e Josh Rossetti prossimi concorrenti di Temptation Island? Lei risponde così

di Cristina Siciliano

Monia La Ferrera e Josh Rossetti sono sempre più innamorati e la loro «love story» procede a gonfie vele. I due si sono conosciuti durante il Grande Fratello, Monia ex di Massimiliano Varrese, una volta fuori dalla casa, ha conosciuto Josh, fratello di Greta Rossetti.

I due sono stati subito paparazzati insieme e una volta beccati hanno deciso di non nascondersi più. La loro è una relazione vissuta step by step, tra alti e molti bassi, alcuni davvero "brutti", come ad esempio la violenta lite fuori dalla casa del GF tra il musicista e Massimiliano Varrese. Ma per capire meglio, facciamo un passo indietro.

La lite con Massimiliano Varrese

A margine della finale del Grande Fratello è scoppiata una lite particolarmente violenta tra il fratello di Greta Rossetti e Massimiliano Varrese (quest'ultimo ex fidanzato di Monia). L'ex gieffina aveva inizialmente deciso di interrompere la relazione con Josh, prendendo le distanze da lui dopo la loro breve relazione. La rissa tra il fratello di Greta Rossetti e l'attore è stata ripresa con il cellulare dai presenti fuori lo studio del Grande Fratello.

La coppia

Dopo qualche giorno fa però, Monia La Ferrera e Josh Rossetti hanno scelto di dare un'altra possibilità al loro amore e alla loro relazione. Sul web si vocifera di una presunta partecipazione della coppia a Temptation Island. Ma a quanto pare i piani estivi di Monia e Josh sembrano essere diversi. A comunicarlo è proprio Monia attraverso le sue Instagram stories.

L'ex assistente di volo ha infatti risposto ad un box di domande delle sue follower nelle sue Instagram stories e naturalmente, non è mancata la curiosità sulla presunta partecipazione di coppia al reality condotto da Filippo Bisciglia. Con un selfie che li ritrae già in costume da bagno ed una breve didascalia, Monia ha rivelato: «Eccoci qui. Già pronti. Ehm... No scherzo. Anche no».

Chi è Josh Rossetti

Josh Rossetti conosciuto come Josh Carter, professione musicista, è il fratello di Greta, l'influencer diventata famosa grazie alla sua partecipazione a Temptation Island e Grande Fratello. Il fratello di Greta è nato nel 1997 a Milano e lo scorso dicembre ha criticato Mirko Brunetti (ex fidanzato di Greta) per il comportamento avuto nei confronti della sorella alla quale è molto legato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Aprile 2024, 16:45

