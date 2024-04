Fedez con Leone e Vittoria nella casa nuova, il rapper commosso per i figli: «È ancora da sistemare»

di Dajana Mrruku

Nuova vita e nuova casa anche per i piccoli Leone e Vittoria. Papà Fedez ha fatto ritorno dal suo viaggio a Los Angeles in occasione del Coachella e ne ha approfittato per aggiungere nuovi pezzi di arredamento alla sua nuova casa a Milano e fare alcune apparizioni alla Design Week insieme alla sua nuova migliore amica Donatella Versace. Nel frattempo anche Chiara Ferragni ha fatto ritorno a Milano dopo alcuni giorni trascorsi a Venezia con le sue amiche e i piccoli Leone e Vittoria hanno avuto occasione di entrare per la prima volta nella nuova casa di papà.



Leone e Vittoria, la nuova casa di papà

Fedez ha documentato sulle sue storie Instagram l'ingresso di Leone e Vittoria nella loro nuova casa: i piccoli hanno iniziato a correre nel salotto molto ampio dove ci sono ancora pochi mobili e un grande divano grigio centrale: «È ancora da sistemare», mentre i figli del rapper vanno incontro alla nonna Tatiana che li aspetta a braccia aperte, pronta a riempirli di coccole e baci.

Leone e Vitto hanno iniziato a curiosare in giro per casa, giocando con i nuovi giochi di papà e i loro giocattoli, sotto lo sguardo commosso di papà Federico.

Questa è la prima volta che i piccoli entrano in quella che sarà la loro nuova casa quando trascorrono il tempo con il papà.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Aprile 2024, 15:51

