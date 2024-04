Fedez, la gag alla Milano Design Week: «Sono io il nuovo ceo di Versace, grazie Donatella per la fiducia»

di Dajana Mrruku

Fedez è rientrato a Milano dal suo viaggio a Los Angeles, dove insieme a un gruppo di amici e amiche, è andato al Coachella, giusto in tempo per la Design WeeK. Insieme alla sua grande amica Donatella Versace, il rapper di Rozzano ha partecipato alla mostra della maison di moda italiana intitolata “If these walls could talk”, in cui la stilista ha voluto ricordare il fratello Gianni, fondatore di Versace, venuto a mancare molti anni fa.

Lo scherzo di Fedez

Il rapper ha trascorso l'intero pomeriggio in compagnia di Donatella Versace, visitando prima la base della maison di moda e scattando foto con tutti i collaboratori della stilista.

Notizia totalmente falsa che, tuttavia, ha fatto molto divertire il rapper e anche la stilista che curiosa guardava le reazioni online dei fan. «Prima che il titolo in borsa di Versace crolli per colpa mia, stavamo scherzando! Non sono il nuovo ceo di Versace, era uno scherzo!»

Il ricordo di Gianni Versace

«If these walls could talk» è il titolo della nuova mostra di Donatella Versace dove si rende omaggio alla Versace Home. "Se queste mura potessero parlare" racconterebbero di un'amicizia consolidata nel tempo e soprattutto nell'ultimo periodo, quella tra Donatella e Fedez, ospite in occasione della Milano Design Week.

Tra le opere d'arte in mostra, anche un racconto, un ricordo di Gianni Versace, il fratello della stilista, nonché fondatore della maison di moda: «Durante il primo show dopo la morte di mio fratello, nel backstage c'era una farfalla bianca che volava intorno a me in via Gesù. Abbiamo tutti pensato che fosse Gianni. Era un segno».

Il rapporto tra i fratelli d'alta moda è sempre stato molto forte e l'improvvisa scomparsa di Gianni ha segnato per sempre la vita di Donatella che, tuttavia, non perde occasione per ricordare lui e il suo incredibile genio ed estro creativo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Aprile 2024, 18:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA