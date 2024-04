Fedez, il saluto a Los Angeles con Leone nel cuore. La disavventura con la noce di cocco: «Non siamo mica all’Isola dei Famosi!»

di Dajana Mrruku

Ultimi momenti a Los Angeles per Fedez prima di tornare in Italia e trascorrere qualche giorno insieme ai figli Leone e Vittoria. Mentre Chiara Ferragni continua il suo silenzio social, il rapper da Rozzano posta video e storie sul suo profilo Instagram in cui mostra le sue recenti avventure al Coachella in compagnia di amici e amiche.

Il suo cuore, tuttavia, è sempre con i figli e Los Angeles non smette di ricordarglielo: «L.A. è sempre nel mio cuore perché è la città natale di Lello». Leone è infatti nato proprio qui, nel Cedars - Sinai Medical Center, il 19 marzo 2018.

Disavventura con il cocco

Tra un concerto e l'altro del Coachella, Fedez trova il tempo anche per riposare nella villa dova alloggia momentaneamente insieme al gruppo di amici con cui è volato a Los Angeles.

Fedez ha provato in vari modi ad aprire una noce di cocco, fallendo miseramente tra le risate delle ragazze presenti (ma mai riprese nelle storie Instagram). La frustrazione è tanta. «Non siamo mica all'Isola dei Famosi», esclama il rapper ed effettivamente ha ragione quindi dopo vani tentativi decide di arrendersi e di rivolgersi allo chef che in pochi secondi apre la noce di cocco.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Aprile 2024, 19:50

