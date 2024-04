Fedez con Giulia Ottorini al Coachella, le foto scatenano il gossip. L'influencer: «Ho una relazione segreta»

di Dajana Mrruku

Fedez è tornato single solo da qualche settimana e per i fan è già «rinato, ringiovanito, tutta un'altra persona». Il rapper sembra essersi scrollato di dosso la "pressione sociale" che gli imponeva la sua figura pubblica insieme alla (ex) moglie Chiara Ferragni e adesso può divertirsi con più leggerezza. Attualmente si trova al Coachella insieme ad alcuni amici e amiche, tra cui anche Giulia Ottorini, la 21enne fotografata più volte con lui.

Il gossip su una possibile frequentazione tra il rapper e la tiktoker è iniziato già da alcuni giorni, dopo gli indizi sulle loro storie: stessi posti, stessi tempi, ma ad alimentare ancora di più ci pensano alcune foto scattate da paparazzi che li hanno beccati insieme mentre uscivano da un centro commerciale con altri amici e sorridevano e ridevano tra loro, complici.

Fedez e Giulia Ottorini al Coachella

Fedez e Giulia Ottorini sono stati paparazzati mentre lasciavano insieme un centro commerciale con alcuni loro amici. Le foto, diffuse da Whoopsee, mostrano il rapper sereno e felice, mentre ride e si diverte con i suoi amici. I suoi fan hanno immediatamente commentato la gioia ritrovata di Fedez: «Sembra rinato», «Mai visto così spensierato», mentre altri pensano a come potrebbe reagire Chiara Ferragni di fronte a queste foto che, tuttavia, non mostrano nulla di più di un uomo che si diverte dopo aver passato momenti molto difficili.

Il TikTok sospetto

Giulia Ottorini ha condiviso un video su TikTok molto sospetto, in cui, con faccia misteriosa e struccata reagisce alla didascalia del video, da lei scritta: «Quando avete una relazione segreta, ma ti ha salutato in pubblico».

Chi starà facendo riferimento? Giulia e Fedez stanno insieme segretamente? Questo è il primo pensiero venuto in mente dopo aver visto gli scatti insieme, ma per adesso si tratta solo di illazioni, senza nessun fondamento.

Chi è Giulia Ottorini

Classe 2002, Giulia Ottorini è una delle tiktoker più conosciute in Italia. Quasi 2 milioni di follower sulla piattaforma cinese, nelle ultime settimane Giulia ha fatto parlare di sé per aver speso ben 30mila euro in quattro giorni, tra discoteche, parcheggi privati e altre spese “folli”. La giovane vive a Bologna e fino a qualche giorno fa era fidanzata con il trapper Mambolosco, di 11 anni più grande.

Attualmente si trova in America insieme a molti vip, tra cui anche Fedez, per partecipare al Coachella, il Festival musicale più famoso al mondo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Aprile 2024, 12:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA