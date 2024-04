Chiara Ferragni, notte a Venezia con le amiche (e l’ex di Stefano De Martino): l’abito scintillante costa una fortuna ed è già sold out

di Dajana Mrruku

Chiara Ferragni sta vivendo un sogno a Venezia. Dopo giorni passati racchiusa nell'amore di mamma Marina e delle sorelle Valentina e Francesca, l'imprenditrice digitale è tornata sui social lentamente. Solo post con look incredibili, un po' un ritorno alle origini, come gli esordi di "The Blonde Salad". Stavolta arriva all'ora di cena con un lungo abito scintillante color argento dalla schiena scoperta e il cappuccio firmato LuisaViaRoma, collezione di Giuseppe Di Morabito, a voler ricordare il look iconico di Grace Jones. Il prezzo dell'abito si aggira intorno ai 1900 euro ed è già sold out.

L'imprenditrice si trova a Venezia insieme ad alcuni amici, tra cui anche la ex di Stefano De Martino.

Chiara Ferragni e Gilda D'Ambrosio

L'imprenditrice digitale ha trascorso la serata fuori in compagnia di alcune amiche, tra loro anche Gilda D'Ambrosio e Giorgia Tordini, le fondatrici del brand di moda The Attico. Ultimamente Gilda è tornata in hype a seguito della sua paparazzata con il suo storico ex fidanzato Stefano De Martino.

Chiara Ferragni sta tornando alla vita sociale dopo essersi presa due settimane di pausa dai social e dai pettegolezzi che giravano online dopo che il suo ormai ex marito Fedez è volato a LA per il Coachella.

Mercoledì 17 Aprile 2024

