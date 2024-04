Chiara Ferragni, rientro a Milano con il dettaglio da quasi 10mila euro dopo la fuga a Venezia con le amiche: «I'm back»

di Dajana Mrruku

Un ritorno alla sua normalità molto lento per Chiara Ferragni. Dopo la fuga a Venezia con le amiche del cuore Gilda D'Ambrosio e Giorgia Tordini, fondatrici del brand The Attico, in occasione della mostra del loro amico, l'artista Francesco Vezzoli, l'imprenditrice ha fatto rientro a Milano per tornare a casa dai figli Leone e Vittoria.

La Ferragni ha condiviso una storia su Instagram in cui mostra il suo outfit da viaggio e la sua destinazione è la Galleria Vittorio Emanuele, vista da una prospettiva del tutto nuova.

Il look di rientro

Giacchetto di jeans con pantaloncini a righe celesti e stivali neri con tacco che arrivano al ginoccio: Chiara Ferragni rientra nella capitale della moda, Milano, a passo svelto e carica di nuovi progetti.

La ciliegina sul look è una borsa vintage Chanel, la Timeless classique, colorazione celeste, da quasi 10mila euro.

L'imprenditrice digitale tornerà nel suo attico super lussuoso dove ad attenderla ci sarà mamma Marina Di Guardo e Paloma, con cui la donna ha condiviso una storia Instagram ieri sera, e forse anche i figli Leone e Vittoria che sembrano essere spariti dai radar social.

