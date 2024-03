Josh Rossetti: «Massimiliano Varrese mi ha provocato». La "giustificazione" per lo spintone a Monia La Ferrera

di Dajana Mrruku

Josh Rossetti ieri sera ha avuto uno scontro durissimo con Massimiliano Varrese, terminato con calci e pugni sulla macchina dove veniva trasportato Varrese. Il motivo della lite sarebbe stata Monia La Ferrera, ex compagna dell'attore e nuova fidanzata del fratello di Greta. La gelosia avrebbe mosso Massimiliano a provocare la nuova coppia con applausi ironici e Rossetti non ci avrebbe più visto dalla rabbia.

Lo spettacolo indecoroso e violento è stato subito criticato da tutti, soprattutto vista la furia e lo spintone che Josh avrebbe dato alla compagna Monia.

Il ragazzo ha condiviso un video su Instagram in cui rompe il silenzio e spiega il motivo della lite furiosa.

Le parole di Josh Rossetti

Josh Rossetti ha pubblicato un video in cui spiega il motivo della sua sfuriata contro Massimiliano: «Io e Monia eravamo tranquilli sul van, tutto a un tratto Varrese è venuto da noi istigandoci, iniziando ad applaudire e a fare i suoi sorrisini.

Lo spintone a Monia La Ferrara

Il fratello di Greta Rossetti è stato fortemente criticato anche per lo spintone a Monia La Ferrera, che ha provato a giustificare così: «Per quanto riguarda lo spintone a Monia, io volevo semplicemente allontanare la mia donna da una probabile rissa perché ero circondato da cinque buttafuori che volevano sicuramente placare la situazione, non lo so, però dentro di me non potevo sapere cosa stava per succedere. Dentro di me era un modo per allontanarla».

Massimiliano Varrese non ha ancora ribattuto al racconto e alla versione di Josh Rossetti.

