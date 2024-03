Anita Olivieri, la reazione alla vittoria di Perla Vatiero: il video che fa discutere

di Dajana Mrruku

Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello, battendo nello scontro diretto Beatrice Luzzi, da tutti vista come la vera vincitrice di questa edizione. In pochi si aspettavano la vittoria dell'ex Temptation Island, ma la storia d'amore tra Mirko e Perla ha tenuto appassionati proprio tutti e i fan dei #Perletti hanno votato per la loro beniamina. A nulla hanno potuto i sostenitori di Beatrice che hanno salvato l'attrice da oltre 20 nomination nel corso dei quasi 200 giorni di Grande Fratello. La Luzzi è sempre stata vista all'interno della Casa come una nemica e in molte occasioni alcuni coinquilini si sono fatti forza l'un con l'altro per attaccarla e denigrarla, soprattutto Anita Olivieri che ormai era diventata la sua antagonista per eccellenza.

All'annuncio della vittoria di Perla in studio, gli ex concorrenti sono andati a festeggiare con lei e hanno condiviso tutto sui social. Le storie di Anita, tuttavia, sono state considerate alquanto «esagerate».

La reazione «esagerata» di Anita Olivieri

Anita Olivieri ha condiviso molte storie su Instagram in cui festeggiava per la vittoria di Perla Vatiero, sua amica.

La bionda romana aveva già predetto che non avrebbe vinto la Luzzi perché sarebbe stato troppo scontato: «Come credo che finirà questa lunga avventura? Io non credo che vincerà Beatrice Luzzi perché penso che sia troppo scontato come finale. Penso che tutti si aspettino la vittoria di Beatrice, mentre invece io penso che non vincerà lei». E così è stato.

