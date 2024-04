Greta Rossetti, confessione dopo il Grande Fratello: «Sono stordita, dormo tanto. Ecco cosa mi è mancato dentro alla casa»

di Redazione web

Greta Rossetti sta cercando di riabituarsi alla vita reale dopo la sua intensa esperienza all'interno della casa del Grande Fratello. L'influencer è entrata in gioco a dicembre ed è uscita durante la serata finale, il 25 marzo scorso.

Il suo percorso è stato ricco di emozioni contrastanti. Ha convissuto con l'ex fidanzato Mirko Brunetti e con Perla Vatiero con la quale ha stretto una bella amicizia, si è confrontata più volte con mamma Marcella Bonifacio e, inoltre, ha conosciuto Sergio D'Ottavi con il quale ha intrapreso una relazione. Nelle sue ultime storie Instagram, Greta ha raccontato come stia vivendo questi giorni.

La storia Instagram di Greta Rossetti

Capelli lunghi sciolti e giubbotto bianco. Greta Rossetti ha registrato una nuova storia Instagram per fare sapere ai suoi fan come si sta vivendo il periodo post Grande Fratello. L'influencer ha spiegato: «Ciao ragazzi, buona Pasquetta! Come state? Io mi sto prendendo qualche giorno per riprendermi. Non avete idea di quanto io dorma, tipo 20 ore su 24... Mi sento ancora un po' stordita. Comunque adesso, sto andando a fare una passeggiata al parco perché non avete idea di quanto mi sia mancato camminare un po' in mezzo alla natura».

Nella storia successiva, Greta ha pubblicato la foto del suo pranzo, hamburger e patatine fritte e ha aggiunto: «Quanto mi sei mancato».

L'intervista di Greta Rossetti

Greta Rossetti è stata una delle ospiti dell'ultima puntata di Verissimo e a Silvia Toffanin ha anche parlato del suo rapporto con Sergio D'Ottavi: «Spero di conoscerlo sempre di più e spero anche che lui mi faccia ricredere nel genere maschile».

