Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi di nuovo insieme dopo il Gf. Cena romantica nel ristorante di Rosy Chin

di Redazione web

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi sono una delle coppie che si è formata all'interno della casa del Grande Fratello. La loro storia è cominciata un po' in sordina perché, al momento dell'entrata in gioco dell'imprenditore romano, la gieffina era da poco uscita dalla relazione con Mirko Brunetti e nel bel mezzo di un flirt con Vittorio Menozzi. Quando, però, è arrivato Sergio ha cambiato tutti i piani e l'attrazione con Greta è stata forte fin da subito.

Una volta usciti dal reality show, i due sono tornati nelle rispettive città, a Roma e a Milano ma, proprio nelle scorse ore, lui ha raggiunto lei nel capoluogo lombardo e dopo tenere storie Instagram, insieme sono andati a mangiare nel ristorante di Rosy Chin.

Greta e Sergio finalmente insieme

Nelle scorse ore, Greta Rossetti aveva pubblicato una storia Instagram in cui mostrava ai fan che lei e Sergio D'Ottavi stavano chiacchierando e ridendo in videochiamata.

A cena da Rosy Chin

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi si sono ritrovati insieme a Rosy Chin e ad Alessio Falsone nel ristorante della cuoca cinese e insieme hanno trascorso una serata in compagnia. Poi, l'influencer ha anche pubblicato due foto: una in cui è insieme ad Alessio e l'altra in cui è con tutti gli altri ex coinquilini.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Marzo 2024, 11:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA