Grande Fratello, bacio tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi: «Ora voglio solo essere libera e leggera»

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi sono all'interno della casa del Grande Fratello ormai da qualche mese (sono entrati dopo gli altri gieffini: lei il 2 dicembre scorso, mentre, lui il 23 dicembre). Fin da subito tra loro c'è stato un feeling speciale e molta intesa, anche se, inizialmente, sembrava che il loro rapporto fosse destinato a rimanere soltanto un'amicizia, dato che Greta aveva un legame molto stretto con Vittorio Menozzi e Sergio non voleva far parte di nessun triangolo amoroso. Tuttavia, con il passare del tempo, l'attrazione e la simpatia reciproca hanno fatto riavvicinare i due concorrenti che, ultimamente, passano molto tempo insieme. Questa mattina, Greta era in cucina a preparare la colazione insieme a Rosy Chin e sembra che lei e Sergio si siano scambiati un bacio.