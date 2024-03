Greta Rossetti in lacrime a Verissimo: «Ho visto l'arresto di mio papà ma l'ho perdonato. Sergio D'Ottavi? Spero mi faccia ricredere sugli uomini»

di Redazione web

Greta Rossetti è stata intervista a Verissimo e a Silvia Toffanin ha raccontato la sua esperienza al Grande Fratello ma ha, soprattutto, parlato delle sue emozioni più profonde. L'influencer ha spiegato il suo rapporto complicato con il papà che è anche stato in carcere: «Ho perdonato mio papà, sono riuscita a capire gli sbagli che ha fatto. Non giustifico le sue azioni ma voglio dirgli che lo amo tanto e spero che il nostro rapporto possa ricucirsi. È stato difficile tirare fuori tutti questi scheletri nell'armadio ma penso di avere trovato i punti chiave su cui lavorare. C'è una scena che è rimasta impressa nella mia memoria: quando l'hanno portato via perché lo stavano arrestando e io avevo solo cinque anni». Infine, Greta è stata raggiunta da Sergio D'Ottavi.

L'intervista di Greta Rossetti è, poi, continuata e l'ex gieffina ha parlato della relazione di Perla Vatiero e Mirko Brunetti: «Io ho sempre creduto nell'amore di Mirko e Perla, anche quando stavamo insieme. Poi, ho capito che siamo serviti entrambi l'uno all'altra, ci siamo aiutati. Io quando ero a Temptation Island non stavo bene perché avevo una situazione familiare complicata.

Sergio D'Ottavi si è accomodato accanto a Greta Rossetti e ha spiegato: «Io l'ho capita. Non era una questione di condizione, il fatto che non si fosse lasciata andare subito nei miei confronti. Io penso che sia necessario essere liberi e spensierati per accogliere, ora, lo è e si vede. Quello che ha raccontato la rispecchia in pieno. Io sono stato insieme alla mia ex moglie 10 anni. Ci siamo conosciuti quando io avevo 20 anni e lei 35 e due bambine. Il nostro amore si è spento e ci siamo separati ma siamo rimasti in buonissimi rapporti». Greta ha, poi, concluso: «Io mi auguro di essere la persona che sono stata al Gf, anche fuori, perché io ho scoperto una persona che mi piace tantissimo. Mi auguro di superare tutte le mie insicurezze e di conoscere sempre di più Sergio che, spero, mi farà ricredere nel genere maschile».

