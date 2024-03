Beatrice Luzzi scarica Giuseppe Garibaldi a Verissimo: «Basta, con lui non potrebbe funzionare. Mi vivo la mia vita»

Beatrice Luzzi è stata la prima ospite del pomeriggio di Verissimo e Silvia Toffanin le ha chiesto subito come avesse preso il suo secondo posto al Grande Fratello: «Io ci tenevo a vincere per i miei figli. Io, per il mio secondo posto, non ho avuto nessun sentimento negativo, mi andava bene così, però mi sarebbe piaciuto vincere per loro. Mentro ero dietro alle quinte, in quel momento, io sentivo che non avrei vinto però, ripeto, va bene così. Se avessi trionfato, forse, questa esperienza avrebbe avuto più valore. Silvia Toffanin le ha risposto sorridendo: «Beata sincerità!».

Beatrice Luzzi ha cominciato la sua intervista parlando del suo carattere che ha diviso molto: «Sicuramente, io sono un po' cruda che non significa essere sgarbati o maleducati ma dire ciò che si pensa, con modo ovviamente. Io riesco a "costruire" così. Tanti miei compagni hanno imparato a conoscermi nel tempo e va bene così».