Simona Tagli e il voto di castità, confessione a Verissimo dopo il Grande Fratello: «Perché l'ho fatto. Non ho più avuto relazioni»

Massimiliano Varrese si è raccontato tra gioie e dolori a Verissimo e a Silvia Toffanin ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello ma anche dell'amore che nutre per la sua bambina Mia. L'attore ha detto: «Il percorso dentro alla casa è stato qualcosa di incredibile, non mi sono pentito di nulla di ciò che ho fatto». Massimiliano è stato uno dei grandi protagonisti di questa edizione del reality show ed è anche stato spesso contestato per le sue uscite o battute nei confronti di Beatrice Luzzi. Poi, l'attore è stato raggiunto dall'ex coinquilina Simona Tagli che ha raccontato la sua breve esperienza al Gf e i guai giudiziari che l'hanno vista coinvolta in passato.

L'intervista di Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese ha cominciato la sua intervista a Verissimo parlando della sua bambina Mia: «Lei è l'amore più grande della mia vita. Quando sono tornato a casa, mi è corsa incontro e mi ha detto che le ero mancato. Diventare papà è stata la gioia più grande della mia vita, l'amore che tu può dare un figlio è davvero indescrivibile».

L'attore ha anche parlato della sua ex moglie Valentina Melis: «Io e Valentina ci siamo lasciati perché avevamo preso strade diverse, non vibravamo più alla stessa frequenza.

L'intervista a Simona Tagli

Simona Tagli ha spiegato: «Questa esperienza al Grande Fratello è stata bellissima, ho vissuto bene tutto ciò che è successo». Inoltre ha aggiunto: «Io ho rischiato di perdere l'affidamento di mia figlia, dopo la separazione, perché ero stata accusata di non sapere fare la mamma. Feci un voto di castità e, dopo mio marito, non ho più avuto relazioni. Fortunatamente, si è risolto tutto nel migliore dei modi». Poi, rivolgendosi a Massimiliano Varrese: «Noi eravamo come dei bambini a cui piaceva sognare».

