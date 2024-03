Grande Fratello, Rita Dalla Chiesa: «Imbarazzanti, saranno dimenticati». La replica di Giselda Torresan

di Cristina Siciliano

Dopo 197 giorni di convivenza, il Grande Fratello si è concluso nei giorni scorsi con la vittoria di Perla Vatiero. La 17esima edizione guidata da Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici nei panni di opinionista e da Rebecca Staffelli in quelli di voce del popolo social, è stata un successo in termini di ascolti e di emozioni. Alla fine del reality, il popolo del web ha notato che gli ex gieffini hanno creato una chat Whatsapp di gruppo dove però mancano Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese e Simona Tagli. A commentare l'episodio è stata Rita Dalla Chiesa che si è però poi trasformato in "un botta e risposta" social con Giselda Torresan su X.

Imbarazzanti tutti gli ex del #gf che non si fanno una ragione del fatto che nessuno se li fili. Ma cosa si aspettavano?E’ finita la trasmissione,fra un po’ saranno dimenticati anche loro.A parte la grande vittoria di @bealuzzifanpage . March 29, 2024

Cosa è successo

«Imbarazzanti tutti gli ex del Grande Fratello non si fanno una ragione del fatto che nessuno se li fili - ha scritto Rita Dalla Chiesa su X -. Ma cosa si aspettavano? Ormai è finita la trasmissione e tra poco saranno dimenticati anche loro. A parte la grande vittoria di Beatrice. La normalità della vita è un'altra cosa».

Non ci ha pensato due volte Giselda Torresan nel rispondere a tono. «Dite a Rita Della Chiesa che ho lavorato 14 anni in fabbrica e può verificarlo. Dite che se tutto va bene inizierò un corso. Dite che il pubblico ha scelto Perla».

La conduttrice ha spesso espresso la sua opinione attraverso i social in merito a quest'edizione del Grande Fratello e si è sempre schierata nettamente dalla parte di Beatrice Luzzi.

