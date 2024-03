Fabrizio Corona, la rivelazione su Chiara Ferragni e Fedez: «Torneranno insieme, ecco quando e a quali condizioni»

di Redazione web

Fabrizio Corona, già un mese fa, aveva previsto che Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero lasciati ed, effettivamente, è successo. Ora, l'ex re dei paparazzi è tornato a parlare di una delle coppie più celebri dello showbiz e lo ha fatto al podcast Gurulandia. Corona ha sempre espresso il proprio parere sui Ferragnez senza troppi peli sulla lingua o troppi giri di parole, tanto che, il rapper si lamentò di lui anche durante una puntata di Muschio Selvaggio. Fedez disse: «Lui mi odia, mi attacca tutti i giorni sulle sue storie. Onestamente non ho mai capito questa sua ossessione».

La previsione di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha fatto una profezia su Chiara Ferragni e Fedez e sul loro ritorno insieme. Al podcast Gurulandia ha detto: «La verità qual è? È questa… Io un mese prima della loro rottura avevo anticipato tutto. Oggi non è che si sono lasciati per modo di dire, è una cosa netta, si sono proprio lasciati. Se si rimetteranno insieme? Non ora, non nei prossimi sei mesi. Potrebbe succedere tra un anno. Se il sentimento era forte tra un anno tornano insieme. A quali condizioni? Se entrambi riescono a trovare delle soddisfazioni lavorative.

Fabrizio Corona si rivolge a Chiara Ferragni

Infine, Fabrizio Corona si è rivolto direttamente a Chiara Ferragni e ha detto: «Chiara, io lo so che tu mi odi. Sono il prototipo dell’essere che tu schifi, ma se mi incontri cambi idea. Io sono caduto tante volte e ho sempre ricostruito tutto e c’ho fatto soldi. Ti devi prendere un periodo di pausa e poi torni. Sparisci per un mese, prendi un foglio, segni gli obiettivi, studia, pianifica e poi torni tra un mese. Però tra un mese scompari, nessuno deve vederti. Se fai questo rinasci. Il problema è che sparire è come morire. Tu sei capace di morire per un mese? Io sono morto per tre anni. L’unica soluzione per te adesso è uscire di scena per un periodo e poi tornare».

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Marzo 2024, 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA