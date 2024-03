Ferragnez, Fabrizio Corona: «I tradimenti? Fedez ha accettato tutto per fama e soldi, faceva una vita che non gli piaceva» L'ex paparazzo: "Non si sono lasciati per i tradimenti, c'era altro"







di Redazione Web Chiara Ferragni e Fedez viaggiano ormai spediti verso la separazione. L'ex coppia d'oro di Milano sta vivendo il momento più complicato del matrimonio. Il rapper ha ormai lasciato casa e ha trovato un nuovo appartamento nel quale si è trasferito. Secondo Fabrizio Corona, non sono i tradimenti la causa della rottura. «Ferragni con Fedez ha costruito una relazione che, dopo due anni, si basava troppo sulla mediaticità e, in questi casi, se uno crolla l'altro scappa», ha detto a Chi l'ex paparazzo. «Secondo me, ma è il mio punto di vista, Fedez ha accettato di fare una vita che non gli piaceva, sopportando 'la corte' della Ferragni, le persone che le stavano intorno, le foto, lo stare a casa. Quando era un ragazzo era uno che si divertiva, però la fama, i soldi, il successo ottenuti anche grazie alla relazione con Chiara gli hanno fatto accettare tutto. Ma fino a un certo punto», ha detto. «I tradimenti non sono il vero problema», ha detto Corona: «Il problema è come uscire da questo buco nero: avere un impero e perdere tutto nel giro di poco tempo». Fedez in lacrime a Belve Fedez in lacrime durante la registrazione della puntata di 'Belve'. Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Marzo 2024, 13:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA