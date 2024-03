Fedez saluta Muschio Selvaggio con un messaggio misterioso: «A presto (forse)». Lui accanto a Luis Sal non ci sarà, tornerà come ospite?

di Redazione web

Fedez ha salutato il podcast Muschio Selvaggio con un messaggio social che, però, è parso alquanto misterioso. Il rapper, infatti, non ha chiuso definitivamente la porta al programma che aveva ideato con Luis Sal ma avrebbe lasciato uno spiraglio di luce. Ora, la conduzione dello show tornerà allo youtuber che ha già scelto la sua spalla: l'amico Homyatol, un altro noto content creator. Qualcuno pensa che il rapper possa tornare come ospite ma è un'ipotesi, al momento, alquanto improbabile, dato che i rapporti con Luis non sono dei migliori. Qualcun altro, invece, crede che non sia ancora detta l'ultima parola visto che i due ex amici e soci stanno comunicando per vie legali e la magistratura non ha ancora archiviato il caso. Qualche giorno fa, Fedez aveva registrato delle storie in cui diceva: «Muschio Selvaggio finisce qui, anzi non chiude ma passa nelle mani di Luis. Io e Marra ci leviamo dai co***oni!». Luis è pronto a prendere le redini del programma.

I saluti di Fedez

Fedez ha pubblicato un video nelle proprie storie Instagram in cui saluta il podcast Muschio Selvaggio: «Sono stati dieci mesi incredibili, siamo ripartiti da zero e abbiamo cercato di dare una nuova anima a questo podcast mettendoci tutta la passione che ci infonde portare avanti questo progetto.

I numeri di Muschio Selvaggio

Nonostante il grande successo ottenuto dal Muschio Selvaggio di Fedez, i grossi numeri in termini di visualizzazioni risalgono alla "prima versione" del podcast, ovvero quella in cui il rapper conduceva con Luis Sal. L'ultimo video con Luis, ad esempio, conta 3,4 milioni di visualizzazioni. L'intervista più recente fatta alla star per adulti Alex Mucci ha totalizzato, invece, "solo" 444.445 views.

