Fedez, i teneri auguri a Vittoria per il compleanno: «Alla mia principessa "Iaia". Ti amo»

di Redazione web

Fedez ha dedicato delle dolci parole alla sua bambina Vittoria che oggi, sabato 23 marzo, compie tre anni. La più piccola di casa ha conquistato il cuore del suo papà fin dal primo istante di vita e il cantante si è sempre divertito molto a mostrare diversi lati della bambina sui social. Quindi ecco Vittoria vestita da principessa Elsa di Frozen, la bambina con il viso sporco di gelato, smorfie divertenti immortalate e postate su Instagram e anche video in cui Fedez "è costretto" a imitare un cavallo per accontentare la figlia. Tuttavia, lei è la sua principessa, come la chiama lui, e oggi è la sua giornata speciale.

I fan di Chiara Ferragni e Fedez si aspettano che i due si riuniscano per celebrare al bambina come fatto qualche giorno fa in occasione del compleanno del piccolo Leone.

La dedica di Fedez a Vittoria

Fedez ha deciso di pubblicare una storia Instagram insieme alla sua Vittoria. È estate, papà e figlia si trovano a bordo piscina e la bambina porta i capelli raccolti in delle simpatiche treccine mentre il rapper sorride guardando alla sua destra.

Il post sul tumore

Qualche ora fa, Fedez ha anche pubblicato una serie di foto che gli ricordano che sono passati due anni dall'intervento al pancreas per rimuovere il tumore che gli era stato diagnosticato. Il rapper ha scritto: «Esattamente 2 anni fa mi operavo di tumore al pancreas. 2 fo*** anni! La vita è bella».

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Marzo 2024, 11:06

