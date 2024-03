Fedez scopre i suoi "talenti nascosti" in palestra: «Uno e due»

di Redazione web

Fedez è sempre stato un grande appassionato di sport e non ha mai abbandonato la palestra nemmeno dopo il delicato intervento subito all'addome per rimuovere il tumore al pancreas. Il rapper ha ripreso ad allenarsi, prima in modo dolce e delicato e, poi, è tornato ai ritmi più pesanti. Ecco perché ha pensato di potersi lanciare in una nuova sfida insieme all'amico e collega Tony Effe: il rapper, mentre faceva trazioni alla sbarra, doveva sollevare un maubrio molto pesante (dal peso non specificato) legato al suo busto. Inoltre, Fedez ha anche voluto mettere alla prova la propria concentrazione e velocità con l'esercizio della pallina. Ecco com'è andata.

L'allenamento di Fedez

La "prima prova" in cui Fedez ha voluto cimentarsi in una giornata alquanto produttiva in palestra, è stata la "prova della pallina". Il rapper ha indossato un elastico in testa al quale era legato un cordoncino sottile che reggeva una pallina gialla da tennis. La difficoltà stava nel fatto che bisognava colpire la pallina con i pugni ma con la giusta intensità per far sì che non tornasse indietro troppo forte e che non rimbalzasse nemmeno troppo lentamente, così da rendere lasco l'elastico e, quindi, "cadere" nel vuoto.

Fedez ha cominciato a colpire il suo bersaglio ma non è stato facile come sembrava e, prima, ha sferrato un pugno all'aria, poi, ha colpito troppo forte e la palla gli è arrivata sulla fronte.

La seconda prova, invece, consisteva nel sollevare, mentre faceva trazioni, un manubrio molto pesante legato in vita. Sulle prime, Fedez incoraggiato da Tony Effe, ha fatto uno sforzo immane riuscendo nella sua impresa, poi, ha mollato la presa. Il rapper ha aggiunto: «Credo di avere scoperto il mio secondo talento nascosto».

La nuova casa di Fedez

Fedez trascorrerà la Pasqua a Milano mentre Chiara Ferragni si trova a Dubai con Leone e Vittoria, Valentina Ferragni, Matteo Napoletano e Marina Di Guardo.

Il rapper, che ha lasciato la casa dell'influencer ormai da qualche settimana, ha mostrato ieri per la prima volta una foto del nuovo salone di casa sua.

